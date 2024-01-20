Які повноваження має патруль щодо порушників комендантської години: відповідь

Фахівці роз’яснюють, що патруль має повноваження вживати заходів щодо порушників комендантської години.

Джерело фото: kyiv.npu.gov.ua

У пресслужбі системи безоплатної правничої допомоги розповіли, що варто знати про повноваження патрулів.

Так, на період воєнного стану в Україні запроваджена комендантська година. Це заборона перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Згідно з Порядком здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан, за дотриманням комендантської години слідкує патруль.

Патруль – це спільний рухомий наряд, до складу якого входять поліцейські Національної поліції та військовослужбовці Збройних Сил, і можуть залучатися військовослужбовці Національної гвардії та Держприкордонслужби.

Фахівці роз’яснюють, що патруль має повноваження вживати заходів щодо порушників комендантської години:

затримувати та доставляти в Національну поліцію осіб, які порушують закон;

перевіряти документи осіб, вилучати предмети правопорушення;

тимчасово обмежувати рух та пересування на вулицях і громадських місцях;

виконувати огляд речей, транспортних засобів та вантажів;

входити на території для припинення кримінальних правопорушень та затримання підозрюваних осіб;

використовувати транспорт та засоби зв'язку для запобігання та затримання злочинців;

застосовувати заходи фізичного впливу, зброї та спеціальних засобів відповідно до законодавства.

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