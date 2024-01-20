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На ринку нових легкових авто продовжує зростати частка електромобілів та гібридів

09:51, 20 січня 2024
Частка гібридів збільшилась з 13% до майже 18%, а електромобілів – з 6% до 12%.
На ринку нових легкових авто продовжує зростати частка електромобілів та гібридів
Джерело фото: Redcharlie / Unsplash
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За підсумками 2023 року найпопулярнішими на українському ринку нових легкових авто залишаються моделі з бензиновими двигунами, хоча їхня частка продовжує зменшуватись.

Водночас, частки електромобілів та гібридів зростають, розповіли у асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Так, у минулому році бензинові авто охопили 47% продажів нових легковиків, зменшивши свою ринкову частку відносно 2022 року на 10%.

Сегмент дизельних авто залишився в межах 23%.

Частка гібридів збільшилась з 13% до майже 18%.

Також зросла частка електромобілів з 6% до 12%.

Автомобілям з ГБО належало близько 1% ринку нових легковиків, як і у 2022 році.

Серед вживаних легковиків, що у минулому році перейшли на українські номери, також домінували авто з ДВЗ:

  • Бензинові – 45% (+6%);
  • Дизельні – 33% (-19%);
  • Електро – 14% (+11%);
  • Авто з ГБО – 5% (без змін);
  • Гібридні – 3% (+2%).

Також ми повідомляли, що у 2023 році українці ввезли з-за кордону понад 214 тисяч вживаних легковиків.

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