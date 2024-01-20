За $10 тисяч допомагав ухилитись від мобілізації: у Кривому Розі викрили керівника громадської організації

За гроші підозрюваний пообіцяв «розв'язати питання» щодо передачі військово-облікових документів військовозобов'язаного до іншого військкомату та неотримання ним повісток про виклик.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Кривому Розі викрили керівника громадської організації, який за 10 тисяч доларів США допомагав ухилитись від мобілізації. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За ці кошти він пообіцяв «вирішити питання» щодо передачі військово-облікових документів громадянина до іншого військкомату та неотримання ним повісток про виклик, щоб уникнути призову на військову службу.

Для цього підозрюваний збирався скористатися знайомствами у районному ТЦК та СП.

Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу. Слідство триває. Встановлюється коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

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