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Знову відтермінував шатдаун: Джо Байден підписав тимчасовий бюджет США

21:47, 19 січня 2024
19 січня Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет Сполучених Штатів Америки.
Знову відтермінував шатдаун: Джо Байден підписав тимчасовий бюджет США
Фото: bbc.com
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У п’ятницю, 19 січня, президент США Джо Байден підписав закон, який дозволить федеральному уряду уникнути шатдауну й дасть час для затвердження постійного федерального бюджету. Про це повідомила прес-служба Білого дому.

Документ передбачає різні терміни тимчасового фінансування федеральних програм: сільське господарство, програми для ветеранів, транспорт, житло тощо будуть забезпечені коштами до 1 березня, а решта, включно з бюджетом Пентагону, – до 8 березня.

 Нагадаємо, 18 січня документ підтримали Сенат і Палата представників.

Це відтермінування фінансування є другим вже з початку поточного фіскального року у США, який розпочався 1 жовтня 2023 року. Воно призначене для того, щоб дати Конгресу додатковий час на узгодження постійного федерального фінансування загальною сумою 1,66 трильйона доларів, яке включається у 12 окремих законопроєктах.

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