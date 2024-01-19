Снова отсрочил шатдаун: Джо Байден подписал временный бюджет США

19 января Джо Байден подписал закон о временном бюджете Соединенных Штатов Америки.

Фото: bbc.com

В пятницу, 19 января, президент США Джо Байден подписал закон, позволяющий федеральному правительству избежать шатдауна и даст время для утверждения постоянного федерального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Документ предусматривает разные сроки временного финансирования федеральных программ: сельское хозяйство, программы для ветеранов, транспорт, жилье и т.д. будут обеспечены денежными средствами до 1 марта, а остальные, включая бюджет Пентагона, – до 8 марта.

Напомним, 18 января документ поддержали Сенат и Палата представителей.

Эта отсрочка финансирования является второй уже с начала текущего фискального года в США, который начался 1 октября 2023 года. Она предназначена для того, чтобы дать Конгрессу дополнительное время на согласование постоянного федерального финансирования общей суммой 1,66 триллиона долларов, которое включается в 12 отдельных законопроектах.

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