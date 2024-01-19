Суд избрал бизнесмену Игорю Мазепе арест с возможностью внесения залога 349 млн грн

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Мазепе.

Директора инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепу отправили под стражу до 27 февраля с альтернативой залога в размере почти 349 миллионов гривен. Прокуратура просила назначить Мазепе залог в размере 700 миллионов гривен.

Его подозревают в организации преступной группировки, которая по схеме завладела землей, на которой расположена Киевская ГЭС.

Ранее он отметил, что "подозрение касается выделения какого-то земельного участка на 2,4 га. Кто-то там посчитал, что эта операция нанесла ущерб государству на 7 миллионов гривен. Говорят, выделили с нарушением законодательства. Почему пришли ко мне – не ясно, потому что я никому никаких государственных участков не выделял. Ответа на вопрос, задержали ли тех, кто выделял, я не получил".

Двум сообщникам Мазепы, фигурирующим по делу о незаконном завладении землями Киевской ГЭС, Печерский райсуд Киева также избрал меру пресечения.

Напомним, украинского бизнесмена и основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержало ГБР при пересечении украино-польской границы.

Позже общественное движение «Манифест 42» призвало украинские бизнес к объединению для сопротивления давлению силовиков.

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