Суд в Японии впервые вынес смертный приговор «несовершеннолетнему»

В Японии судья постановил, что подсудимый имеет «низкие шансы на реабилитацию».

В четверг, 18 января, Окружной суд в Кофу префектуры Яманаси, стал первым в Японии, который вынес смертный приговор так называемому «несовершеннолетнему» в соответствии с пересмотренным законом о несовершеннолетних, передает nippon.com.

Судья Миками Дзюн постановил, что подсудимый Эндо Юки, 21 год, имеет «низкие шансы на реабилитацию» и утвердил смертную казнь, которую запросил прокурор.

Как отмечает издание, Эндо был 19 лет, когда он совершил убийство и поджог в 2021 году в Кофу. Его имя было раскрыто прокуратурой после предъявления обвинения, как это предусмотрено пересмотренным законом о несовершеннолетних.

В Японии «несовершеннолетними» считаются преступники в возрасте 18-19 лет. Фактически они имеют право на защиту в соответствии с пересмотренным законом о несовершеннолетних, хотя возраст совершеннолетия был снижен до 18 лет.

Тем не менее к ним могут быть применены более строгие меры, чем к их более молодым сверстникам. Например, средства массовой информации могут раскрывать их настоящие имена после предъявления обвинения.

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