Суд у Японії вперше виніс смертний вирок «неповнолітньому»

У Японії суддя ухвалив, що підсудний має «низькі шанси на реабілітацію».

У четвер, 18 січня, Окружний суд у Кофу префектури Яманасі став першим у Японії, який виніс смертний вирок так званому «неповнолітньому» відповідно до переглянутого закону про неповнолітніх, передає nippon.com.

Суддя Мікамі Дзюн ухвалив, що 21-річний підсудний Ендо Юкі має «низькі шанси на реабілітацію» і затвердив смертний вирок, який запросив прокурор.

Як зазначає видання, Ендо був 19 років, коли він скоїв вбивство та підпал у 2021 році в Кофу. Його ім'я було розкрито прокуратурою після пред'явлення звинувачення, як це передбачено переглянутим законом щодо неповнолітніх.

У Японії «неповнолітніми» вважаються злочинці у віці 18-19 років. Фактично вони мають право на захист відповідно до переглянутого закону про неповнолітніх, хоча вік повноліття був знижений до 18 років.

Проте до них можуть бути застосовані суворіші заходи, ніж до молодших однолітків. Наприклад, засоби масової інформації можуть розкривати їхні імена після висунення звинувачення.

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