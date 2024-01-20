На заводі BMW у США працюватимуть гуманоїдні роботи: подробиці

Невідомо, які саме завдання виконуватимуть роботи.

Компанія Figure оголосила про комерційну угоду, згідно з якою її перший людиноподібний робот буде працювати на єдиному заводі BMW у США. Про це повідомляє ТechСrunch.

Автовиробник не розкриває, скільки саме роботів Figure 01 він «працевлаштує». Невідомо, які саме завдання виконуватимуть роботи.

Робот розрахований на виконання п’яти завдань, навантаження будуть збільшувати поступово.

Генеральний директор Figure Бретт Едкок каже, що крім BMW робота тестуватимуть й інші компанії, однак відмовився розголошувати їхні назви.

Він також заявив, що компанія націлена на те, аби випустити першого комерційного робота протягом року.

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