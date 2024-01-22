Верховний Суд відповів, чи можуть витрати на правову допомогу бути розподілені між страховою компанією і обвинуваченим

Суди попередніх інстанцій стягнули зі страхової компанії відшкодування матеріальної шкоди, моральної шкоди та витрати на правову допомогу.

Джерело фото: ckp.in.ua

У разі ухвалення обвинувального вироку витрати на правову допомогу підлягають стягненню з обвинуваченого та не можуть бути розподілені між страховою компанією і обвинуваченим.

Про це зазначила у постанові від 2 листопада 2023 року колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду по справі №686/28824/21.

Позиції судів

Місцевий суд визнав винуватим і засудив особу за ч. 1 ст. 286 КК. Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої і постановив стягнути на її користь із обвинуваченого 16 000 грн на відшкодування моральної шкоди та 7000 грн – витрат на правову допомогу, а зі страхової компанії — 45 397,2 грн на відшкодування матеріальної шкоди, 2269,86 грн – моральної шкоди та 13 000 грн – витрат на правову допомогу.

Апеляційний суд залишив без зміни вирок місцевого суду у цій частині.

У касаційній скарзі представник цивільного відповідача страхової компанії зазначає про безпідставність стягнення із компанії на користь потерпілої витрат, здійснених нею на правову допомогу.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС змінено рішення судів попередніх інстанцій, виключено рішення про стягнення витрат потерпілої на правову допомогу із страхової компанії та стягнуто з засудженого на користь потерпілої процесуальні витрати на правову допомогу в розмірі 20 000 грн.

ККС указав, що за вимогами ч. 1 ст. 124 КПК на підозрюваного, обвинуваченого покладається обов’язок відшкодування документально підтверджених процесуальних витрат, зокрема, і виплати, пов’язані з правовою допомогою представника потерпілого. Проте апеляційний суд, залишивши без змін рішення місцевого суду про стягнення зазначених витрат відповідно до ч. 2 ст. 137 ЦПК у порядку розподілу між страховою компанією і обвинуваченим, не зважив на те, що ці положення суперечать ч. 1 ст. 124 КПК, якими передбачено, що такі витрати у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого.

Автор: Наталя Мамченко

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