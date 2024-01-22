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Іноземців, які купили нерухомість у ЄС, починаючи з 2014 року, поставлять на контроль, у тому числі для громадськості

07:30, 22 січня 2024
Крім обмежень в оплаті покупок та послуг готівкою буде запроваджено посилений контроль за іноземними суб’єктами, які купили в ЄС нерухомість
Іноземців, які купили нерухомість у ЄС, починаючи з 2014 року, поставлять на контроль, у тому числі для громадськості
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Рада ЄС та парламент фіналізували угоду про новий пакет боротьби з відмиванням грошей, спрямований на захист громадян ЄС та фінансової системи ЄС.

Зокрема, максимальний ліміт для готівкових платежів у ЄС становитиме 10 000 євро, а суб'єкти фінансового моніторингу повинні будуть ідентифікувати та підтвердити особу, яка час від часу здійснює операції з готівкою на суму від 3 000 до 10 000 євро.

Також продавці розкішшю і продавці криптовалют повинні будуть підтверджувати клієнтів

Так, угода розширює перелік суб'єктів фінмоніторингу. Нові правила охоплюватимуть більшу частину крипто-сектору, змушуючи всіх постачальників послуг криптоактивів (CASP) проводити комплексну перевірку своїх клієнтів. Це означає, що їм доведеться перевіряти факти та інформацію про своїх клієнтів, а також повідомляти про підозрілу активність.

Згідно з угодою, CASP повинні застосовувати заходи комплексної перевірки клієнтів при здійсненні транзакцій на суму 1000 євро і більше.

Комплексну перевірку клієнтів будуть проводити і торговці предметами розкоші, такими як дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та годинники. Торговці розкішними автомобілями, літаками та яхтами, а також предметами культурного призначення (наприклад, витворами мистецтва) також стануть суб'єктами фінмоніторингу.

Окрім того, проект угоди передбачає прозорі правила бенефіціарної власності.

У угоді пояснюється, що бенефіціарне право засноване на двох компонентах – володінні та контролі – які необхідно проаналізувати для виявлення всіх бенефіціарних власників юридичної особи або різних типів юридичних осіб, включаючи організації, що не входять до ЄС, коли вони ведуть бізнес у ЄС чи купують нерухомість у ЕС. Угода встановлює поріг бенефіціарного володіння на рівні 25%.

Відповідні правила, які застосовуються до багаторівневих структур власності та контролю, також уточнюються, щоб гарантувати, що ховатися за кількома рівнями власності компаній більше не вийде. Паралельно уточнюються положення про захист даних та зберігання документації, щоб зробити роботу компетентних органів простіше та швидше.

Угода передбачає реєстрацію бенефіціарного права всіх іноземних суб’єктів, які володіють нерухомістю, із зворотною силою до 1 січня 2014 року.

Треті країни високого ризику

Зобов'язані організації будуть зобов'язані застосовувати посилені заходи комплексної перевірки до випадкових угод та ділових відносин за участю третіх країн з високим рівнем ризику, чиї недоліки у національних режимах боротьби з відмиванням грошей та тероризмом роблять їх загрозою цілісності внутрішнього ринку ЄС.

Комісія проведе оцінку ризику на основі списків робочої групи з фінансових дій (FATF, міжнародного органу, що встановлює стандарти у сфері боротьби з відмиванням грошей). Більше того, високий рівень ризику виправдовуватиме застосування додаткових конкретних контрзаходів ЄС або національних заходів, будь то на рівні зобов'язаних організацій або держав-членів.

Ще один цікавий момент – директива надає суб'єктам, відповідальним за реєстри, право проводити перевірки у приміщеннях зареєстрованих юридичних осіб у разі виникнення сумнівів щодо точності інформації, яку вони мають.

Угода також встановлює, що крім наглядових та державних органів та зобов'язаних осіб, серед іншого, особи з громадськості із законним інтересом, включаючи пресу та громадянське суспільство, можуть отримати доступ до реєстрів.

Щоб полегшити розслідування злочинних схем, пов'язаних з нерухомістю, текст гарантує, що реєстри нерухомості доступні компетентним органам через єдину точку доступу, надаючи, наприклад, інформацію про ціну, тип власності, історію та обтяження, такі як іпотека, судові обмеження та майнові права.

Автор: Наталя Мамченко

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