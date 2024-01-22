Иностранцев, купивших недвижимость в ЕС, начиная с 2014 года, поставят на контроль, в том числе, для общественности

Помимо ограничений в оплате покупок и услуг наличными будет введен усиленный контроль за иностранным субъектами, которые купили в ЕС недвижимость

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Совет ЕС и парламент финализировали соглашение о новом пакете борьбы с отмыванием денег, который направлен на защиту граждан ЕС и финансовой системы ЕС.

В частности, максимальный лимит для наличных платежей в ЕС составит 10 000 евро, а субъекты финансового мониторинга должны будут идентифицировать и подтвердить лицо, время от времени осуществляющее операции с наличными на сумму от 3 000 до 10 000 евро.

Также торговцы роскошью и продавцы криптовалют обязаны будут подтверждать клиентов

Так, соглашение расширяет список субъектов финмониторинга. Новые правила будут охватывать большую часть крипто-сектора, заставляя всех поставщиков услуг криптоактивов (CASP) проводить комплексную проверку своих клиентов. Это означает, что им придется проверять факты и информацию о своих клиентах, а также сообщать о подозрительной активности.

Согласно соглашению, CASP должны будут применять меры комплексной проверки клиентов при осуществлении транзакций на сумму 1000 евро и более.

Комплексную проверку клиентов будут проводить и торговцы предметами роскоши, такими как драгоценные металлы, драгоценные камни и часы. Торговцы роскошными автомобилями, самолетами и яхтами, а также предметами культурного назначения (например, произведениями искусства) также станут субъектами финмониторинга.

Кроме того, проект соглашения предусматривает прозрачные правила бенефициарной собственности.

В соглашении разъясняется, что бенефициарное право основано на двух компонентах – владении и контроле – которые необходимо проанализировать для выявления всех бенефициарных владельцев юридического лица или различных типов юридических лиц, включая организации, не входящие в ЕС, когда они ведут бизнес в ЕС или приобретают недвижимость в ЕС. Соглашение устанавливает порог бенефициарного владения на уровне 25% .

Соответствующие правила, применимые к многоуровневым структурам собственности и контроля, также уточняются, чтобы гарантировать, что прятаться за несколькими уровнями собственности компаний больше не получится. Параллельно уточняются положения о защите данных и хранении документации, чтобы сделать работу компетентных органов проще и быстрее.

Соглашение предусматривает регистрацию бенефициарного права всех иностранных субъектов, владеющих недвижимостью, с обратной силой до 1 января 2014 года.

Третьи страны высокого риска

Обязанные организации будут обязаны применять усиленные меры комплексной проверки к случайным сделкам и деловым отношениям с участием третьих стран с высоким уровнем риска, чьи недостатки в национальных режимах борьбы с отмыванием денег и терроризмом делают их угрозой целостности внутреннего рынка ЕС. .

Комиссия проведет оценку риска на основе списков рабочей группы по финансовым действиям (FATF, международного органа, устанавливающего стандарты в области борьбы с отмыванием денег). Более того, высокий уровень риска будет оправдывать применение дополнительных конкретных контрмер ЕС или национальных мер , будь то на уровне обязанных организаций или государств-членов.

Еще один интересный момент – директива предоставляет субъектам, ответственным за реестры, право проводить проверки в помещениях зарегистрированных юридических лиц в случае возникновения сомнений относительно точности информации, которой они располагают.

Соглашение также устанавливает, что помимо надзорных и государственных органов и обязанных лиц, среди прочего, лица из общественности с законным интересом , включая прессу и гражданское общество, могут получить доступ к реестрам .

Чтобы облегчить расследование преступных схем, связанных с недвижимостью, текст гарантирует, что реестры недвижимости доступны компетентным органам через единую точку доступа, предоставляя, например, информацию о цене, типе собственности, истории и обременениях, таких как ипотека, судебные ограничения и имущественные права.

Автор: Наталья Мамченко

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