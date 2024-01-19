В Киеве суд избрал меры пресечения двум фигурантам дела Мазепы

Двум фигурантам дела Мазепы избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с правом залога в 500 млн грн.

Фото: suspilne.media

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В пятницу, 19 января, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения двум фигурантам дела о незаконном завладении землями Киевской ГЭС, в котором также задержали бизнесмена и директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу и его брата Юрия, передает «Суспільне».

Как отмечает издание, суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.

«Суд отправил подозреваемых под стражу, но уменьшил размер залога», – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что прокуроры предлагают суду избрать бизнесмену Игорю Мазепе залог в размере 700 млн грн.

Напомним, украинского бизнесмена и основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержало ГБР при пересечении украино-польской границы.

Позже общественное движение «Манифест 42» призвало украинские бизнес к объединению для сопротивления давлению силовиков.

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