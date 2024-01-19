У Києві суд обрав запобіжні заходи двом фігурантам справи Мазепи

Двом фігурантам справи Мазепи обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом застави в 500 млн грн.

Фото: suspilne.media

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У п’ятницю, 19 січня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом фігурантам справи про незаконне заволодіння землями Київської ГЕС, у якій також затримали бізнесмена та директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу та його брата Юрія, передає «Суспільне».

Як зазначає видання, суд частково задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 500 млн грн.

«Суд відправив підозрюваних під варту, але зменшив розмір застави», - сказано у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що прокурори пропонували суду обрати бізнесмену Ігорю Мазепі заставу в розмірі 700 млн грн.

Нагадаємо, українського бізнесмена та засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримало ДБР під час перетину україно-польського кордону.

Згодом громадський рух «Маніфест 42» закликав українські бізнес обʼєднатися для спротиву тиску силовиків.

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