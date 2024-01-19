Прокурори пропонують суду обрати бізнесмену Ігорю Мазепі заставу в розмірі 700 млн грн

«Прокурори просять як запобіжний захід для мене заставу в розмірі 700 млн грн і ще 500 млн грн за мого брата», - Ігор Мазепа.

Прокурори пропонують суду призначити заставу у 700 млн грн бізнесмену, засновнику інвесткомпанії Concorde Capital Ігорю Мазепі. Про це повідомив сам Ігор Мазепа у соцмережі.

«Ще раз дякую усім, хто мене підтримав у цей непростий час.

Навіть не буду згадувати усі дивні історії останніх місяців, де переслідують бізнесменів, активістів чи намагаються знецінити журналістів-розслідувачів. Про це вже і так усі написали, в тому числі, й міжнародні партнери України.

По суті справи. Перше, із «російського сліду» в цій справі – хіба що деякі російські слова, які я почув при затриманні. Але то на їх совісті.

Друге, підозра стосується виділення якоїсь земельної ділянки на 2,4 га. Хтось там порахував, що ця операція завдала збитків державі на 7 мільйонів гривень. Кажуть, виділили з порушенням законодавства. Чому прийшли до мене – не ясно, бо я нікому ніяких державних ділянок не виділяв. Відповіді на питання, чи затримали тих, хто виділяв, я не отримав.

Третє, прокурори просять як запобіжний захід для мене заставу в розмірі 700 млн грн. Не 700 гривень, не 700 тисяч гривень, а 700 мільйонів гривень. І ще 500 млн грн за мого брата. Тобто, як мінімум 1,2 мільярда гривень за справу, де нібито збитки становлять 7 мільйонів», - зазначив він.

Засідання суду призначене на 19 січня на 12-00.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Згодом адвокати затриманого співробітниками ДБР на українсько-польському кордоні бізнесмена Ігоря Мазепи заявили, що він прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі.

19 січня в ДБР підтвердили затримання Мазепи.

В свою чергу громадський рух «Маніфест 42» закликав українські бізнес-об’єднання до спротиву свавіллю тилових силовиків.

Автор: Наталя Мамченко

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