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  1. В Україні

Допомагав окупантам наводити ракети під Вугледаром: СБУ повідомила про підозру експрацівнику Донецької митниці

13:06, 19 січня 2024
Зловмисник виконував завдання окупантів щодо «наведення» російських комплексів С-300 на місця дислокації підрозділів Сил оборони в районі Вугледара.
Допомагав окупантам наводити ракети під Вугледаром: СБУ повідомила про підозру експрацівнику Донецької митниці
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Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому керівнику одного з відділів Донецької регіональної митниці. Чоловік наводив російські ракети під Вугледаром. Про це повідомляє СБУ.

Так, зловмисник виконував завдання окупантів щодо «наведення» російських зенітно-ракетних комплексів С-300 на місця тимчасової дислокації підрозділів Сил оборони в районі Вугледара.

Для цього фігурант у перервах між обстрілами обходив місцевість та фіксував пункти базування особового складу та військової техніки українських захисників.

Отримані відомості він переправляв російській спецслужбі через популярний месенджер у вигляді скріншотів карт з текстовими файлами.

Співробітники СБУ затримали агента воєнної розвідки рф поблизу передової.

За даними слідства, фігурантом виявився мешканець Вугледара, колишній керівник одного з відділів Донецької регіональної митниці.

«Перед початком повномасштабного вторгнення рф посадовець звільнився на пенсію та у грудні 2023 року дистанційно вийшов на головне управління генштабу збройних сил росії (відоме як гру).

Щоб сконтактувати з окупантами, зрадник зателефонував своєму колишньому колезі, який зараз є «зв’язковим» воєнної розвідки рф на тимчасово захопленій частині території Донеччини», — зазначили в СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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