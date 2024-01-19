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  1. В Украине

Помогал оккупантам наводить ракеты под Угледаром: СБУ сообщила о подозрении экс-работнику Донецкой таможни

13:06, 19 января 2024
Злоумышленник выполнял задачи окупантов по «наведению» российских комплексов С-300 на места дислокации подразделений Сил обороны в районе Угледара.
Помогал оккупантам наводить ракеты под Угледаром: СБУ сообщила о подозрении экс-работнику Донецкой таможни
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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему руководителю одного из отделов Донецкой региональной таможни. Мужчина наводил российские ракеты под Угледаром. Об этом сообщает СБУ.

Так, злоумышленник выполнял задачи оккупантов по «наведению» российских зенитно-ракетных комплексов С-300 на места временной дислокации подразделений Сил обороны в районе Угледара.

Для этого фигурант в перерывах между обстрелами обходил местность и фиксировал пункт базирования личного состава и военной техники украинских защитников.

Полученные сведения он переправлял российской спецслужбе через популярный мессенджер в виде скриншотов карт с текстовыми файлами.

Сотрудники СБУ задержали агента военной разведки рф вблизи передовой.

По данным следствия, фигурантом оказался житель Угледара, бывший руководитель одного из отделов Донецкой региональной таможни.

«Перед началом полномасштабного вторжения рф чиновник уволился на пенсию и в декабре 2023 года дистанционно вышел на главное управление генштаба вооруженных сил рф (известное как гру).

Чтобы связаться с оккупантами, предатель позвонил своему бывшему коллеге, который сейчас является «связным» военной разведки рф на временно захваченной части территории Донецкой области», — отметили в СБУ.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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