Прокуроры предлагают суду избрать бизнесмену Игорю Мазепе залог в размере 700 млн грн

«Прокуроры просят как меру пресечения для меня залог в размере 700 млн грн и еще 500 млн грн за моего брата», - Игорь Мазепа.

Прокуроры предлагают суду назначить залог в 700 млн грн бизнесмену, основателю инвесткомпании Concorde Capital Игорю Мазепе. Об этом сообщил сам Игорь Мазепа в соцсети.

«Еще раз спасибо всем, кто меня поддержал в это непростое время.

Даже не буду вспоминать все странные истории последних месяцев, где преследуют бизнесменов, активистов или пытаются обесценить журналистов-расследователей. Об этом уже и так все написали, в том числе и международные партнеры Украины.

По сути дела. Первое из «русского следа» в этом деле – разве что некоторые русские слова, которые я услышал при задержании. Но это на их совести.

Второе, подозрение касается выделения какого-либо земельного участка на 2,4 га. Кто-то там счел, что эта операция нанесла ущерб государству на 7 миллионов гривен. Говорят, выделили с нарушением законодательства. Почему пришли ко мне – не ясно, потому что никому никаких государственных участков не выделял. Ответа на вопрос, задержали ли тех, кто выделял, я не получил.

Третье, прокуроры просят как меру пресечения для меня залог в размере 700 млн грн. Не 700 гривен, не 700 тысяч гривен, а 700 миллионов гривен. И еще 500 млн. грн за моего брата. То есть, как минимум 1,2 миллиарда гривен за дело, где якобы убытки составляют 7 миллионов», - отметил он.

Заседание суда назначено на 19 января на 12:00.

Напомним, Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украинско-польской границы.

Впоследствии адвокаты задержанного сотрудниками ГБР на украинско-польской границе бизнесмена Игоря Мазепы заявили, что он ехал на Всемирный экономический форум в Давосе.

19 января в ГБР подтвердили задержание Мазепы.

В свою очередь общественное движение «Манифест 42» призвало украинские бизнес-объединения к сопротивлению произволу тыловых силовиков.

Автор: Наталья Мамченко

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