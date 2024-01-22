Верховный Суд ответил, могут ли расходы на правовую помощь быть распределены между страховой компанией и обвиняемым

Суды предыдущих инстанций взыскали со страховой компании возмещение материального ущерба, морального ущерба и расходов на правовую помощь.

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В случае вынесения обвинительного приговора расходы на правовую помощь подлежат взысканию с обвиняемого и не могут быть распределены между страховой компанией и обвиняемым.

Об этом отметила в постановлении от 2 ноября 2023 г. коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по делу №686/28824/21.

Позиции судов

Местный суд признал виновным и осудил лицо по ч. 1 ст. 286 УК. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей и постановил взыскать в ее пользу с обвиняемого 16 000 грн. на возмещение морального вреда и 7000 грн – расходов на правовую помощь, а со страховой компании – 45 397,2 грн на возмещение материального ущерба, 2269,86 грн – морального вреда и 13 000 грн – расходов на правовую помощь.

Апелляционный суд оставил без изменения приговор местного суда по этой части.

В кассационной жалобе представитель гражданского ответчика страховой компании отмечает безосновательность взыскания с компании в пользу потерпевшей расходов, осуществленных ею в правовую помощь.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС изменено решение судов предыдущих инстанций, исключено решение о взыскании расходов потерпевшей на правовую помощь со страховой компании и взыскано с осужденного в пользу потерпевшей процессуальные расходы на правовую помощь в размере 20 000 грн.

КУС указал, что по требованиям ч. 1 ст. 124 УПК на подозреваемого, обвиняемого возлагается обязанность возмещения документально подтвержденных процессуальных расходов, в том числе и выплаты, связанные с правовой помощью представителя потерпевшего. Однако апелляционный суд, оставив в силе решение местного суда о взыскании указанных расходов в соответствии с ч. 2 ст. 137 ГПК в порядке распределения между страховой компанией и обвиняемым, не учел, что эти положения противоречат ч. 1 ст. 124 УПК, которым предусмотрено, что такие расходы в случае принятия обвинительного приговора суд взимает с обвиняемого.

Автор: Наталья Мамченко

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