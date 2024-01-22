Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд ответил, могут ли расходы на правовую помощь быть распределены между страховой компанией и обвиняемым

Суды предыдущих инстанций взыскали со страховой компании возмещение материального ущерба, морального ущерба и расходов на правовую помощь.

Кто из родственников членов ВККС хочет стать судьями апелляционных судов: список

Близкие родственники членов ВККС попытаются стать судьями апелляционных судов.

Бывший заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский требует восстановить его в должности заместителя и одновременно претендует на председателя НАПК

Что указал в декларации экс-заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский, судящийся с НАПК, требуя восстановить его в должности, и одновременно претендуя на должность главы НАПК.

Иностранцев, купивших недвижимость в ЕС, начиная с 2014 года, поставят на контроль, в том числе, для общественности

Помимо ограничений в оплате покупок и услуг наличными будет введен усиленный контроль за иностранным субъектами, которые купили в ЕС недвижимость

БП ВС: Идя на риск с приобретением квартиры у лица, которое зарегистрировало право собственности, но по закону не могло такое право приобрести, конечный приобретатель несет риск наступления негативных последствий

В случае уступки банком права требования по кредитным и ипотечным договорам физическому лицу, в результате чего оно зарегистрировала право собственности на предмет ипотеки – недвижимое имущество и отступил в пользу третьего лица, ипотекодатель как владелец такого имущества вправе обратиться с иском о истребовании такого имущества, - Большая Палата Верховного Суда.

  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Верховный Суд ответил, могут ли расходы на правовую помощь быть распределены между страховой компанией и обвиняемым

09:00, 22 января 2024
Суды предыдущих инстанций взыскали со страховой компании возмещение материального ущерба, морального ущерба и расходов на правовую помощь.
Верховный Суд ответил, могут ли расходы на правовую помощь быть распределены между страховой компанией и обвиняемым
Источник фото: ckp.in.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В случае вынесения обвинительного приговора расходы на правовую помощь подлежат взысканию с обвиняемого и не могут быть распределены между страховой компанией и обвиняемым.

Об этом отметила в постановлении от 2 ноября 2023 г. коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по делу №686/28824/21.

Позиции судов

Местный суд признал виновным и осудил лицо по ч. 1 ст. 286 УК. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей и постановил взыскать в ее пользу с обвиняемого 16 000 грн. на возмещение морального вреда и 7000 грн – расходов на правовую помощь, а со страховой компании – 45 397,2 грн на возмещение материального ущерба, 2269,86 грн – морального вреда и 13 000 грн – расходов на правовую помощь.

Апелляционный суд оставил без изменения приговор местного суда по этой части.

В кассационной жалобе представитель гражданского ответчика страховой компании отмечает безосновательность взыскания с компании в пользу потерпевшей расходов, осуществленных ею в правовую помощь.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС изменено решение судов предыдущих инстанций, исключено решение о взыскании расходов потерпевшей на правовую помощь со страховой компании и взыскано с осужденного в пользу потерпевшей процессуальные расходы на правовую помощь в размере 20 000 грн.

КУС указал, что по требованиям ч. 1 ст. 124 УПК на подозреваемого, обвиняемого возлагается обязанность возмещения документально подтвержденных процессуальных расходов, в том числе и выплаты, связанные с правовой помощью представителя потерпевшего. Однако апелляционный суд, оставив в силе решение местного суда о взыскании указанных расходов в соответствии с ч. 2 ст. 137 ГПК в порядке распределения между страховой компанией и обвиняемым, не учел, что эти положения противоречат ч. 1 ст. 124 УПК, которым предусмотрено, что такие расходы в случае принятия обвинительного приговора суд взимает с обвиняемого.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Давній
    Віталій Давній
    суддя Чернівецького апеляційного суду