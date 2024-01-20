На заводе BMW в США будут работать гуманоидные работы: подробности

Неизвестно, какие именно задачи будут выполнять работы.

Компания Figure объявила о коммерческом соглашении, согласно которому ее первый человекоподобный робот будет работать на единственном заводе BMW в США. Об этом сообщает TechCrunch.

Автопроизводитель не раскрывает, сколько именно роботов Figure 01 он «трудоустроит». Неизвестно, какие именно задачи будут выполнять работы.

Робот рассчитан на выполнение пяти задач, погрузку будут увеличивать постепенно.

Генеральный директор Figure Бретт Эдкок говорит, что кроме BMW работа будут тестировать и другие компании, однако отказался разглашать их названия.

Он также заявил, что компания нацелена на то, чтобы выпустить первый коммерческий труд в течение года.

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