Суд обрав бізнесмену Ігорю Мазепі арешт із можливістю внесення застави 349 млн грн

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід бізнесмену Ігорю Мазепі.

Директора інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепу відправили під варту до 27 лютого з альтернативою застави у розмірі майже 349 млн гривень. Прокуратура просила призначити Мазепі заставу в розмірі 700 мільйонів гривень.

Його підозрюють в організації злочинного угруповання, яка через схему заволоділа землею, на якій розташована Київська ГЕС.

Раніше він зазначив, що "підозра стосується виділення якоїсь земельної ділянки на 2,4 га. Хтось там порахував, що ця операція завдала збитків державі на 7 мільйонів гривень. Кажуть, виділили з порушенням законодавства. Чому прийшли до мене – не ясно, бо я нікому ніяких державних ділянок не виділяв. Відповіді на питання, чи затримали тих, хто виділяв, я не отримав".

Двом спільникам Мазепи, які фігурують у справі про незаконне заволодіння землями Київської ГЕС, Печерський райсуд Києва також обрав запобіжний захід.

Нагадаємо, українського бізнесмена та засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримало ДБР під час перетину україно-польського кордону.

Згодом громадський рух «Маніфест 42» закликав українські бізнес обʼєднатися для спротиву тиску силовиків.

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