За $10 тысяч помогал уклониться от мобилизации: в Кривом Роге разоблачили руководителя общественной организации

За денежное вознаграждение подозреваемый пообещал «решить вопрос» о передаче военно-учетных документов военнообязанного в другой военкомат и неполучение им повесток.

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

В Кривом Роге разоблачили руководителя общественной организации, который за 10 тысяч долларов США помогал уклониться от мобилизации. Об этом сообщает областная прокуратура.

За эти средства он пообещал «решить вопрос» о передаче военно-учетных документов гражданина другому военкомату и неполучение им повесток о вызове, чтобы избежать призыва на военную службу.

Для этого подозреваемый собирался пользоваться знакомствами в районном ТЦК и СП.

В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Следствие продолжается. Устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

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