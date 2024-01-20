На рынке новых легковых автомобилей продолжает расти доля электромобилей и гибридов

Доля гибридов увеличилась с 13% до почти 18%, а электромобилей – с 6% до 12%.

Источник фото: Redcharlie / Unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По итогам 2023 года самыми популярными на украинском рынке новых легковых авто остаются модели с бензиновыми двигателями, хотя их доля продолжает уменьшаться.

В то же время, доли электромобилей и гибридов растут, рассказали в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Так, в прошлом году бензиновые авто охватили 47% продаж новых легковушек, уменьшив свою рыночную долю по отношению к 2022 году на 10%.

Сегмент дизельных автомобилей остался в пределах 23%.

Доля гибридов увеличилась с 13% до почти 18%.

Также возросла доля электромобилей с 6% до 12%.

Автомобилям с ГБО принадлежало около 1% рынка новых легковушек, как и в 2022 году.

Среди подержанных легковушек, которые в прошлом году перешли на украинские номера, также доминировали авто с ДВС:

Бензиновые – 45% (+6%);

Дизельные – 33% (-19%);

Электро – 14% (+11%);

Авто с ГБО – 5% (без изменений);

Гибридные – 3% (+2%).

Также мы сообщали, что в 2023 году украинцы ввезли из-за границы более 214 тысяч подержанных легковушек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.