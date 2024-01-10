В 2023 году украинцы ввезли из-за границы более 214 тысяч подержанных легковушек

Это на 45% меньше, чем годом ранее.

Источник фото: Javier Garcia / Unsplash

В 2023 году автопарк Украины пополнили более 214 тысяч подержанных легковушек. Более ¾ от всех легковушек, в прошлом году пополнивших отечественный автопарк, были подержаными автомобилями, ввезенными из-за границы.

Так, за 12 месяцев 2023 украинцы приобрели 214,4 тыс. таких авто, что на 45% меньше, чем годом ранее, рассказали в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

В то же время такое количество впервые зарегистрированных в стране подержанных машин в три с половиной раза превысило годовой объем рынка новых легковых автомобилей.

Средний возраст подержанных автомобилей, которые в 2023 году перешли на украинскую регистрацию, составил 10 лет.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 45%. Далее следуют: дизельные – 33%; электромобили – 14%; авто с ГБО – 5%; гибриды – 3%.

Лидером среди ввезенных подержанных легковушек стал Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей 2023 года вошли:

VOLKSWAGEN Golf – 16123 ед.;

RENAULT Megane – 14392 ед.;

SKODA Octavia – 10261 ед.;

VOLKSWAGEN Passat – 8543 ед.;

NISSAN Leaf – 5190 ед.;

FORD Focus – 4646 ед.;

NISSAN Qashqai – 4339 ед.;

VOLKSWAGEN Touran – 4181 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan – 4075 ед.;

AUDI A4 - 3940 ед.

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