Какие полномочия имеет патруль в отношении нарушителей комендантского часа: ответ

В пресс-службе системы бесплатной юридической помощи рассказали, что стоит знать о полномочиях патрулей.
Так, на период военного положения в Украине введен комендантский час. Это запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.
Согласно Порядку осуществления мероприятий во время введения комендантского часа и установления специального режима световой маскировкой в отдельных местностях, где введено военное положение, за соблюдением комендантского часа следит патруль.
Патруль – это совместный подвижной наряд, в состав которого входят полицейские Национальной полиции и военнослужащие Вооруженных Сил, и могут привлекаться военнослужащие Национальной гвардии и Госпогранслужбы.
Специалисты разъясняют, что патруль имеет полномочия принимать меры в отношении нарушителей комендантского часа:
- задерживать и доставлять в Национальную полицию лиц, нарушающих закон;
- проверять документы лиц, изымать предметы правонарушения;
- временно ограничивать движение и передвижение по улицам и общественным местам;
- производить осмотр вещей, транспортных средств и грузов;
- входить на территории для пресечения уголовных правонарушений и задержания подозреваемых лиц;
- использовать транспорт и средства связи для предотвращения и задержания преступников;
- применять меры физического воздействия, оружия и специальных средств в соответствии с законодательством.
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