Какие полномочия имеет патруль в отношении нарушителей комендантского часа: ответ

Специалисты разъясняют, что патруль имеет полномочия принимать меры в отношении нарушителей комендантского часа.

Источник фото: kyiv.npu.gov.ua

В пресс-службе системы бесплатной юридической помощи рассказали, что стоит знать о полномочиях патрулей.

Так, на период военного положения в Украине введен комендантский час. Это запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Согласно Порядку осуществления мероприятий во время введения комендантского часа и установления специального режима световой маскировкой в отдельных местностях, где введено военное положение, за соблюдением комендантского часа следит патруль.

Патруль – это совместный подвижной наряд, в состав которого входят полицейские Национальной полиции и военнослужащие Вооруженных Сил, и могут привлекаться военнослужащие Национальной гвардии и Госпогранслужбы.

Специалисты разъясняют, что патруль имеет полномочия принимать меры в отношении нарушителей комендантского часа:

задерживать и доставлять в Национальную полицию лиц, нарушающих закон;

проверять документы лиц, изымать предметы правонарушения;

временно ограничивать движение и передвижение по улицам и общественным местам;

производить осмотр вещей, транспортных средств и грузов;

входить на территории для пресечения уголовных правонарушений и задержания подозреваемых лиц;

использовать транспорт и средства связи для предотвращения и задержания преступников;

применять меры физического воздействия, оружия и специальных средств в соответствии с законодательством.

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