В Україні запрацювала перша мобільна аптека

Пацієнти отримуватимуть інформацію щодо прибуття мобільної аптеки від сімейного лікаря або місцевої влади.

Джерело фото: Міністерство охорони здоров'я

В Україні з'явилася перша мобільна аптека. Вона розпочала свою роботу у Харківській області. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Мобільні аптеки працюватимуть у вигляді транспортного засобу та виключно у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти. В період воєнного стану вони зможуть працювати на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій.

Пацієнти отримуватимуть інформацію щодо прибуття мобільної аптеки від сімейного лікаря або місцевої влади. Маршрут будуватиметься відповідно до потреб громад, визначених сімейними лікарями, та з урахуванням безпекової ситуації у регіоні.

Мобільні аптеки можуть відпускати як лікарські засоби за рецептом, так і безрецептурні, а асортимент визначатиме ліцензіат. Всі рецептурні препарати відпускатимуться виключно за рецептом як паперовим, так і електронним.

У таких аптеках заборонено продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

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