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  1. В мире

В Украине заработала первая мобильная аптека

19:45, 18 января 2024
Пациенты будут получать информацию о прибытии мобильной аптеки от семейного врача или местных властей.
В Украине заработала первая мобильная аптека
Источник фото: Министерство здравоохранения
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В Украине появилась первая мобильная аптека. Она начала свою работу в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Мобильные аптеки будут работать в виде транспортного средства и исключительно в сельской местности, где нет стационарных аптечных пунктов. В период военного положения они смогут работать на прифронтовых территориях и в зонах чрезвычайных ситуаций.

Пациенты будут получать информацию о прибытии мобильной аптеки от семейного врача или местных властей. Маршрут будет строиться в соответствии с потребностями общин, определенных семейными врачами, и с учетом ситуации с безопасностью в регионе.

Мобильные аптеки могут отпускать как лекарственные средства по рецепту, так и безрецептурные, а ассортимент будет определять лицензиат. Все рецептурные препараты будут отпускаться исключительно по рецепту как бумажному, так и электронному.

В таких аптеках запрещена продажа наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

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