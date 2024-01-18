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  1. В мире

В Европарламенте предлагают трансформировать должность главного дипломата ЕС: вместо него комиссар по вопросам обороны

17:19, 18 января 2024
Соответствующие изменения продвигается Европейской народной партией, которая является крупнейшей политической партией в ЕК.
В Европарламенте предлагают трансформировать должность главного дипломата ЕС: вместо него комиссар по вопросам обороны
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Европейская народная партия предлагает создать отдельный пост комиссара по обороне. К тому же эта инициатива предусматривает трансформацию должности главного дипломата ЕС. Об этом говорится в проекте предвыборного манифеста партии, передает Euractiv.

В манифесте говорится, что следующий состав Еврокомиссии должен полностью изменить подход к внешней и оборонной политике блока, создав отдельный пост комиссара по обороне и трансформировав должность главного дипломата ЕС.

Этот пост предлагают заменить на должность «министра иностранных дел ЕС и назначить Европейский совет безопасности для поддержки, чтобы ЕС мог быстро реагировать на международные кризисы и последовательно выполнять свои внешнеполитические решения».

Авторы документа заявили, что «представители по внешней политике, которые до сих пор назначались социал-демократами, часто не справлялись со своими обязанностями».

В манифесте не уточняется, как процесс отбора будет работать на практике.

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