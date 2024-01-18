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  1. В Украине

За €2000 доставлял уклонистов до границы с Румынией: задержаны нарушители

19:32, 18 января 2024
На границе с Румынией задержали уклонистов и переправщика при расчете за услугу.
За €2000 доставлял уклонистов до границы с Румынией: задержаны нарушители
Источник фото: Государственная пограничная служба Украины
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При попытке незаконно пересечь границу и попасть в Румынию, двое нарушителей были задержаны сразу после оплаты 2000 евро за услуги по переправке. Оказалось, что водитель автомобиля, который доставлял нарушителей, был местным жителем и соорганизатором этой трансграничной операции, - сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По информации правоохранителей, организатор схемы использовал мессенджер для управления действиями своего помощника. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению места нахождения главного организатора.

Задержанному помощнику грозит уголовная ответственность, тогда как другие участники этой попытки попасть в Румынию подлежат административной ответственности.

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