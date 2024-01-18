Аэропорт Кишинева официально изменил код

Теперь не KIV, а RMO – от «Республика Молдова».

Аэропорт Кишинева с 18 января окончательно получил в системе IATA новый код RMO.

Об этом сообщает «Newsmaker».

18 января аэропорт Кишинева напомнил, что с этого дня на всех таблицах рейсов его код будет обозначаться как RMO – от «Республика Молдова», вместо старого кода KIV.

В случае проблем с приобретением билетов из-за изменения кода советуют контактировать с техподдержкой соответствующей авиакомпании.

Предстоящее изменение кода анонсировали еще в декабре 2023 года.

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