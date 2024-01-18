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  1. В мире

В Катаре к 20 годам заключения приговорили экс-министра финансов за отмывание $5,6 млрд

18:50, 18 января 2024
Али Шериф аль-Эмади отправится за решетку на 20 лет и должен заплатить штраф в размере 61 млрд катарских риалов.
В Катаре к 20 годам заключения приговорили экс-министра финансов за отмывание $5,6 млрд
Источник фото: Arab News
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Уголовный суд в Катаре вынес приговор бывшему министру финансов Персидского залива Али Шерифу аль-Эмади приговорив его к 20 годам заключения по факту отмывания более 5,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.

Суд определил также сумму штрафа для Али Шерифа аль-Эмади в размере более 61 миллиарда катарских риалов (около 16,7 миллиарда долларов США). Штраф состоит из 40,9 миллиарда риалов, что составляет двойную сумму отмытых денег, а также дополнительных штрафов.

Также в приговоре было заявлено о вине в злоупотреблении государственными средствами высокопоставленного члена правящей семьи Катара, шейха Навафа бин Джассима бин Джабора Аль Тани, брата бывшего премьера. Шейха приговорили к шести годам заключения и оштрафовали на 825 миллионов риалов.

Эмади и шейх Наваф, вместе с 14 другими лицами, имеют право обжаловать приговор, который был вынесен судом 10 января. Были выдвинуты обвинения во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и властью, нанесении ущерба государственным средствам, а также отмывании денег. Эмади был арестован в мае 2021 года и был уволен с должности министра финансов.

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