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  1. У світі

У Катарі до 20 років ув'язнення засудили ексміністра фінансів за відмивання $5,6 млрд

18:50, 18 січня 2024
Алі Шеріф аль-Емаді відправиться за ґрати на 20 років та має сплатити штраф у розмірі 61 млрд катарських ріалів.
У Катарі до 20 років ув'язнення засудили ексміністра фінансів за відмивання $5,6 млрд
Джерело фото: Arab News
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Кримінальний суд у Катарі виніс вирок колишньому міністру фінансів Перської затоки Алі Шеріфу аль-Емаді засудивши його до 20 років ув'язнення за фактом відмивання понад 5,6 мільярда доларів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на рішення суду.

Суд визначив також суму штрафу для Алі Шеріфа аль-Емаді в розмірі понад 61 мільярда катарських ріалів (близько 16,7 мільярда доларів США). Штраф складається з 40,9 мільярда ріалів, що становить подвійну суму відмитих грошей, а також додаткових штрафів.

Також у вироку було заявлено про вину в зловживанні державними коштами високопоставленого члена керівної сім'ї Катару, шейха Навафа бін Джассіма бін Джабора Аль Тані, брата колишнього прем'єра. Шейха засудили до шести років ув'язнення та оштрафували на 825 мільйонів ріалів.

Емаді та шейх Наваф, разом із 14 іншими особами, мають право оскаржити вирок, який був винесений судом 10 січня. Були висунуті звинувачення щодо хабарництва, зловживання службовим становищем і владою, завдання шкоди державним коштам, а також відмивання грошей. Емаді було арештовано в травні 2021 року, і він був звільнений з посади міністра фінансів.

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