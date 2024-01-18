Аеропорт Кишинева офіційно змінив код

Тепер не KIV, а RMO – від «Республіка Молдова».

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Аеропорт Кишинева з 18 січня остаточно отримав у системі ІАТА новий код RMO.

Про це повідомляє «Newsmaker».

18 січня аеропорт Кишинева нагадав, що з цього дня на усіх таблицях рейсів його код позначатиметься як RMO – від «Республіка Молдова», замість старого коду KIV.

У разі проблем з придбанням квитків через зміну коду радять контактувати з техпідтримкою відповідної авіакомпанії.

Майбутню зміну коду анонсували ще у грудні 2023 року.

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