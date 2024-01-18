Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді розповіли, чому в Україні складно мобілізувати ще сотні тисяч громадян

Тільки на їх екіпірування та підготовку потрібно додатково більше 300 млрд. гривень.

НАЗК склало ще один протокол на очільника Конституційного Суду Сергія Головатого і попереджає, що він може бути звільнений з посади

У НАЗК повідомляють, що склали протокол на очільника Конституційного Суду Сергія Головатого і кажуть, що його можуть звільнити, але не пояснюють деталі.

Вища рада правосуддя оголосила конкурс на посаду голови ДСА, однак навколо питання, хто буде обирати голову ДСА, розгорнулася справжня битва

Члени Вищої ради правосуддя намагалися сформувати різний склад групи, що буде відбирати голову ДСА, однак перемогла пропозиція голови ВРП.

Кабмін затвердив порядок виплати грошової компенсації членам сімей загиблих військовослужбовців та поліцейських за невикористані дні відпусток

Стало відомо, з яких підстав членам родин загиблих військовослужбовців та поліцейських можуть відмовити у наданні компенсації.

Від «столиці-планети інвестицій» до НАЗК з зарплатою у більше 2 млн на рік, - як будував кар’єру кандидат на голову НАЗК Олександр Стародубцев

Дружина кандидата на голову НАЗК Олена Стародубцева працювала у державному підприємстві «Прозорро», яким опікувалося Міністерство економіки, у період, коли її чоловік очолював департамент регулювання публічних закупівель Міністерства.

  1. В Україні

За €2000 доставляв ухилянтів до кордону з Румунією: затримано порушників

19:32, 18 січня 2024
На кордоні з Румунією затримали ухилянтів та переправника при розрахунку за послугу.
За €2000 доставляв ухилянтів до кордону з Румунією: затримано порушників
Джерело фото: Державна прикордонна служба України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час спроби незаконно перетнути кордон і потрапити до Румунії, двоє порушників були затримані одразу після оплати 2000 євро за послуги з переправлення. Виявилося, що водій автомобіля, що доставляв порушників, був місцевим мешканцем і співорганізатором цієї трансграничної операції, – повідомляє Державна прикордонна служба України.

За інформацією правоохоронців, організатор схеми використовував месенджер для керування діями свого помічника. Зараз тривають заходи з встановлення місця знаходження головного організатора.

Затриманому помічнику загрожує кримінальна відповідальність, тоді як інші учасники цієї спроби потрапити до Румунії підлягають адміністративній відповідальності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео