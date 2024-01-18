За €2000 доставляв ухилянтів до кордону з Румунією: затримано порушників

На кордоні з Румунією затримали ухилянтів та переправника при розрахунку за послугу.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

Під час спроби незаконно перетнути кордон і потрапити до Румунії, двоє порушників були затримані одразу після оплати 2000 євро за послуги з переправлення. Виявилося, що водій автомобіля, що доставляв порушників, був місцевим мешканцем і співорганізатором цієї трансграничної операції, – повідомляє Державна прикордонна служба України.

За інформацією правоохоронців, організатор схеми використовував месенджер для керування діями свого помічника. Зараз тривають заходи з встановлення місця знаходження головного організатора.

Затриманому помічнику загрожує кримінальна відповідальність, тоді як інші учасники цієї спроби потрапити до Румунії підлягають адміністративній відповідальності.

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