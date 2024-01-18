У Європарламенті пропонують трансформувати посаду головного дипломата ЄС: замість нього — комісар з питань оборони

Відповідні зміни просуває Європейська народна партія, яка є найбільшою політичною партією в ЄК.

Європейська народна партія пропонує створити окрему посаду комісара з питань оборони. До того ж, ця ініціатива передбачає трансформацію посади головного дипломата ЄС. Про це йдеться проєкті передвиборчого маніфесту партії, передає Euractiv.

У маніфесті йдеться, що наступний склад Єврокомісії має повністю змінити підхід до зовнішньої та оборонної політики блоку, створивши окрему посаду комісара з питань оборони та трансформувавши посаду головного дипломата ЄС.

Цю посаду пропонують замінити на посаду «міністра закордонних справ ЄС і призначити Європейську раду безпеки для підтримки, щоб ЄС міг швидко реагувати на міжнародні кризи та послідовно виконувати свої зовнішньополітичні рішення».

Автори документа заявили, що «представники з питань зовнішньої політики, які досі призначалися соціал-демократами, часто не справлялися зі своїми обов’язками».

У маніфесті не уточнюється, як процес відбору буде працювати на практиці.

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