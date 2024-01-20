В Украине могут отмены мораторий на проверки аптечных сетей во время войны

По словам Михаила Радуцкого, есть тенденция увеличения количества жалоб граждан на некачественные услуги в аптеках: в 2022 году – 107, в 2023 году – 114.

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Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, что Комитет предложил Правительству изучить вопрос контроля качества фармацевтической услуги в аптеках.

«Снижение качества предоставления фармацевтической услуги – один из проблемных вопросов отрасли. В первую очередь это касается нарушений лицензионных условий, в частности, в аптеках работают люди, которые не имеют фармацевтического образования», - пояснил он.

По словам Радуцкого, в Комитет поступают жалобы на продажу фальсифицированных лекарств, на некачественное обслуживание в аптеках.

«Но из-за действия моратория на проверки аптек во время войны мы точно не знаем, происходят ли массовые нарушения», - объясняет глава Комитета и отмечает, что в конце 2023 года вынесли этот вопрос на обсуждение на заседание и рекомендовали Минздраву, Госликслужбе, Гоструда предоставить предложения решения проблемы.

В то же время на заседании Комитета был поднят вопрос отмены моратория на проверки аптечных сетей.

«По довоенным данным, 67% предписаний по результатам проверок касались укомплектования штата и отсутствия фармацевтического образования. Есть тенденция увеличения количества жалоб граждан на некачественные услуги в аптеках: в 2022 году – 107, в 2023 году – 114.

От коллег услышал предостережение, чтобы проверки не превратились в «кошмарение» бизнеса во время войны. Полностью соглашаюсь. Наша цель – предотвратить сбыт через аптечные сети фальсификата, продажи лекарств по завышенным ценам, обеспечить качественное обслуживание фармацевтами. Именно для этого мы и предлагаем вернуть проверки. В то же время частный бизнес, который не нарушает требований лицензионных условий, не должен испытывать давление от чиновников, проводящих проверки», - сообщил Радуцкий.

Так, по результатам обсуждения Комитет обратился к Правительству с предложением рассмотреть вопрос отмены моратория на плановую и внеплановую проверку аптечных сетей и к Минздраву – относительно обновления протоколов проверки аптечных заведений.

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