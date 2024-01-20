За год в Украине в результате ДТП погибло больше 3 тысяч человек

По сравнению с 2022 годом, число смертельных случаев на дорогах увеличилось на 9,4%.

Источник фото: Ian Valerio / Unsplash

По данным Патрульной полиции, в 2023 году в Украине в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 3 053 человека, а травмировано было – 29 502 человека.

Об этом сообщили в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

В то же время, говорится в сообщении, по сравнению с 2022 годом, количество смертельных случаев на дорогах увеличилось на 9,4%, а травмирование на – 27,5%.

Чаще всего в ДТП гибли из-за превышения безопасной скорости (1 570 человек). Второй причиной, по количеству погибших, является нарушение правил маневрирования (476 человек). На третьем месте этой печальной статистики – переход дороги пешеходами в неустановленных местах (167 человек).

Всего за год в Украине было зафиксировано 23 642 ДТП с погибшими и/или травмированными.

Самыми распространенными видами ДТП с погибшими и/или травмированными были:

столкновение – 9 792;

наезд на пешехода – 6 499;

наезд на препятствие – 2 918;

опрокидывание ТС – 2 068;

наезд на велосипедиста – 1 447.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.