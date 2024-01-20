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У Києві для 28 тисяч боржників існує ризик відключення електроенергії за борги – YASNO

11:37, 20 січня 2024
За рішенням Уряду було знято мораторій на заборону відключень боржників.
У Києві для 28 тисяч боржників існує ризик відключення електроенергії за борги – YASNO
Джерело фото: Robert Gourley / Unsplash
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Протермінована заборгованість за електроенергію споживачів з Києва та Дніпропетровської області становить понад 1,246 млрд гривень. Про це повідомили у пресслужбі постачальника світла та газу YASNO.

Нагадаємо, що за рішенням Уряду було знято мораторій на заборону відключень боржників (за винятком тимчасово окупованих територій, а також територій, де ведуться активні бойові дії).

Так, згідно даним YASNO станом на 12 січня, по Києву 28 тисяч боржників, для яких існує ризик відключення електроенергії за борги, заборгували 206 млн гривень. По Дніпропетровській області – для 46 тисяч клієнтів існує ризик відключення, їхній сумарних борг 417,5 млн гривень.

У постачальника зазначили, що у разі, якщо відразу оплатити всю суму боргу немає змоги, то можна реструктурувати борг: для цього потрібно звернутися до YASNO.

 

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