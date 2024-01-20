Як уникнути неприємних сюрпризів у вигляді боргів за електроенергію при покупці квартири

Щоб уникнути неприємних ситуацій, у компанії рекомендують все ретельно перевірити та переоформити особовий рахунок.

Джерело фото: vechirniy.kyiv.ua

У пресслужбі постачальника світла та газу YASNO рекомендують завжди перевіряти стан особового рахунку, щоб уникнути неприємних сюрпризів у вигляді боргів за електроенергію, при покупці квартири.

Також новим власникам радять обов’язково переоформити особовий рахунок на себе.

«Тільки так ви матимете всю інформацію щодо нарахувань, боргів та оплат, а також уникнете відключення за борги, про які могли і не здогадуватися», - сказано у повідомленні.

Як ми раніше повідомляли, у Києві для 28 тисяч боржників існує ризик відключення електроенергії за борги.

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