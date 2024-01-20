В Італії офіцер хотів передати рф секретні документи НАТО, його засудили до 20 років в'язниці

Італієць хотів передати російському офіцеру щонайменше 106 документів НАТО.

У п'ятницю, 19 січня, суд у Римі визнав офіцера Військово-морських сил Італії Вальтера Бйота винним у шпигунстві та корупції через спробу передати посольству росії секретні документи. Його засудили до 20 років позбавлення волі, повідомляє Il Messaggero.

Адвокат військового повідомив, що оскаржуватиме вирок в апеляції та, за необхідності, у касації.

Співробітники сил безпеки Італії затримали офіцера та російського військовослужбовця після передачі секретної документації італійцем в обмін на грошову суму ще наприкінці березня 2021 року.

У матеріалах справи зазначено, що Бйот хотів передати російському офіцеру щонайменше 106 документів НАТО, дев'ять із яких класифіковано як «дуже секретні».

Російського військового влада вислала з Італії, оскільки він мав дипломатичний статус.

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