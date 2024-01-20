На Подолі в Києві комунальники зафарбували мурал

Графіті знаходилося на стіні на Андріївському узвозі.

Джерело фото: Ана Море / Громадське радіо

На столичному Подолі комунальники зафарбували стіну, на якій був мурал.

Як повідомило «Громадське радіо», малюнок належав авторству Соні Морозюк.

Графіті знаходилося на стіні на Андріївському узвозі.

Зазначимо, що раніше стало відомо, що художниця Соня Морозюк вирішила відмовитися від шлюбу з Романом Гринкевичем, чия родина опинилася в центрі корупційного скандалу з закупівлями для армії.

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