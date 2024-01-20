В Україну завезли чай, від якого можна задихнутися і померти

Небезпечна речовина, яку виявили у чаї, також може спричинити зниження рівня IQ, втрату робочої пам'яті, порушення уваги та затримку розвитку моторики.

Головне управлінні Держпродспоживслужби в Чернівецькій області повідомило, що до України був завезений чай, який містить небезпечну речовину – хлорпірифос. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У повідомлені зазначається, що залишків пестицидів виявили у жасмині (походження з Китаю), який використовувався у різних чайних сумішах, що «експортувалась з Федеративної Республіки Німеччина (виробник: Kirchner Fischer & Co., Elmshorn) до України (отримувач: ТОВ «Світ чаю», вул. Гайдара , 50, офіс 7, м.Київ, 01033)».

За даними Американської академії педіатрії, пренатальний вплив хлорпірифосу спричиняє меншу вагу дитини при народженні, зниження рівня IQ, втрату робочої пам'яті, порушення уваги та затримку розвитку моторики. Хлорпірифос також може спричиняти гостре отруєння пестицидами і призводити до судом, паралічу дихання та інколи смерті.

Довідка

Хлорпірифос — діюча речовина багатьох розповсюджених інсектицидів широкого спектра дії. Хлорпірифос (ХПФ) є фосфорорганічним інсектицидом, який широко використовується в побуті, сільському господарстві та промисловості протягом останніх 40 років приблизно в 100 країнах світу. Незважаючи на нещодавно введені істотні обмеження його застосування в домашніх умовах у низці країн (США, 2001; Європейський Союз, 2003), ХПФ залишається дуже широко вживаним пестицидом. Цей агент використовується для знищення широкого спектра шкідливих комах і кліщів; водночас він демонструє помітну токсичність для більшості видів інших тварин і людини.

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