В Украину завезли чай, от которого можно задохнуться и умереть

Опасное вещество, обнаруженное в чае, также может привести к снижению уровня IQ, потере рабочей памяти, нарушению внимания и задержке развития моторики.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области сообщило, что в Украину был завезен чай, содержащий опасное вещество – хлорпирифос. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что остатков пестицидов обнаружили в жасмине (происхождении из Китая), который использовался в различных чайных смесях, «экспортировавшихся из Федеративной Республики Германия (производитель: Kirchner Fischer & Co., Elmshorn) в Украину (получатель: ООО «Мир чая», ул.Гайдара, 50, офис 7, г.Киев, 01033)».

По данным Американской академии педиатрии, пренатальное влияние хлорпирифоса влечет за собой меньший вес ребенка при рождении, снижение уровня IQ, потерю рабочей памяти, нарушение внимания и задержку развития моторики. Хлорпирифос также может вызвать острое отравление пестицидами и приводить к судорогам, параличу дыхания и иногда смерти.

Справка

Хлорпирифос – действующее вещество многих распространенных инсектицидов широкого спектра действия. Хлорпирифос (ХПФ) является фосфорорганическим инсектицидом, широко используемым в быту, сельском хозяйстве и промышленности на протяжении последних 40 лет примерно в 100 странах мира. Несмотря на недавно введенные существенные ограничения его применения в домашних условиях в ряде стран (США, 2001; Европейский Союз, 2003), ХПФ остается очень широко применяемым пестицидом. Этот агент используется для уничтожения широкого спектра вредоносных насекомых и клещей; в то же время, он демонстрирует заметную токсичность для большинства видов других животных и человека.

Ранее сообщалось, что в Украину могли завезти опасный французский сыр.

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