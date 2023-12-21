Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада назначила членов Счетной палаты – среди них экс-глава АМКУ Ольга Пищанская

Главой Счетной палаты могут назначить бывшую главу АМКУ Ольгу Пищанскую.

Покупка, производство и перевозка медицинского каннабиса легализована, — Рада приняла закон

Как отметила нардеп Ирина Геращенко, это закон «не о медицинском каннабисе, а о его промышленном производстве»

ВККС обратилась в СБУ, ГУР и МИД о подтверждении или опровержении гражданства рф у Романа Игнатова

Также решили создать рабочую группу, которая будет заниматься установлением истины в вопросе наличия или отсутствия гражданства рф у главы ВККС.

Как глава ВККС Роман Игнатов в свое время объяснил слухи о наличии у него российского гражданства

Ранее глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Роман Игнатов уже объяснял, есть ли у него российское гражданство.

Вести заседания ВККС, очевидно, пока будет Руслан Сидорович

ВККС решило принять меры в связи с опубликованием в СМИ данных о российском гражданстве главы ВККС.

  1. В Украине

В Украину могли завезти опасный французский сыр: в продукте нашли стафилококк

07:19, 21 декабря 2023
Сыр Reblochon de Savoie происходит из Франции.
В Украину могли завезти опасный французский сыр: в продукте нашли стафилококк
Коллаж: sud.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Украину мог попасть опасный творог со стафилококком. Об этом сообщает Европейская система быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF).

Сыр Reblochon de Savoie привезли из Франции. В продукте обнаружили патогенные микроорганизмы – стафилококк коагулазоположительный.

Пока что исследуют всех производителей этого сыра.

Госпродпотребслужба в свою очередь отметила, что распространение сыра произошло в Бельгию, Испанию и Великобританию. Кроме этого, подтверждающих документов по отправке партии сыра в Украину предоставлено не было.

Как известно, по частоте случаев самое стафилококковое отравление занимает первое место среди пищевых отравлений. Причина его возникновения – попадание в организм энтеротоксина, выделяемого Staphylococcus aureus (Золотистый стафилококк).

Чувствительность человека к энтеротоксину стафилококка очень высока – отравление наступает у 90% употреблявших зараженную пищу.

Золотистый стафилококк – основной возбудитель инфекций опорно-двигательного аппарата (артритов, остеомиелита и др.). Он способен вызвать развитие септических артритов у подростков.

При этом золотистый стафилококк, признаки которого наблюдаются в гнойном поражении кожи и мягких тканей, в костную ткань и суставы попадает с током крови.

Среди всех патологий, вызванных действием золотистого стафилококка, особенное место занимают поражения, возникающие в результате непосредственного действия токсинов бактерии на организм.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду