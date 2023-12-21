В Украину могли завезти опасный французский сыр: в продукте нашли стафилококк

Сыр Reblochon de Savoie происходит из Франции.

Коллаж: sud.ua

В Украину мог попасть опасный творог со стафилококком. Об этом сообщает Европейская система быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF).

Сыр Reblochon de Savoie привезли из Франции. В продукте обнаружили патогенные микроорганизмы – стафилококк коагулазоположительный.

Пока что исследуют всех производителей этого сыра.

Госпродпотребслужба в свою очередь отметила, что распространение сыра произошло в Бельгию, Испанию и Великобританию. Кроме этого, подтверждающих документов по отправке партии сыра в Украину предоставлено не было.

Как известно, по частоте случаев самое стафилококковое отравление занимает первое место среди пищевых отравлений. Причина его возникновения – попадание в организм энтеротоксина, выделяемого Staphylococcus aureus (Золотистый стафилококк).

Чувствительность человека к энтеротоксину стафилококка очень высока – отравление наступает у 90% употреблявших зараженную пищу.

Золотистый стафилококк – основной возбудитель инфекций опорно-двигательного аппарата (артритов, остеомиелита и др.). Он способен вызвать развитие септических артритов у подростков.

При этом золотистый стафилококк, признаки которого наблюдаются в гнойном поражении кожи и мягких тканей, в костную ткань и суставы попадает с током крови.

Среди всех патологий, вызванных действием золотистого стафилококка, особенное место занимают поражения, возникающие в результате непосредственного действия токсинов бактерии на организм.

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