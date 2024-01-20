Жителям дома на Соломенке, который пострадал из-за рф, предоставят бесплатные квартиры.

Людей расселят в квартиры для временного безвозмездного пользования.

Источник фото: Ries Bosch / Unsplash

Жителям дома на Соломенке, чьи квартиры пострадали от ракетной атаки рф, предоставят жилье бесплатно. Об этом сообщила глава Соломенской РГА Ирина Чечотка.

«Решением сессии КГС были переданы квартиры для временного безвозмездного пользования пострадавшим жителям (при условии оплаты коммунальных услуг). Все квартиры без меблировки, поэтому работаем с международными организациями и благотворителями в этом направлении», - написала она.

По словам Чечотки, будет проведена встреча, посвященная вопросу расселения людей.

В понедельник, 22 января, работники Управления социальной защиты населения Соломенского района будут ознакомлять желающих граждан с условиями и подписывать соответствующие согласия по отдельному графику, согласованному с жителями.

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