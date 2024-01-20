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Приобщение к материалам дела результатов НСРД по другому уголовному производству, - позиция Верховного Суда

В кассационной жалобе в ВС прокурор не согласился с признанием недопустимым доказательством протокола по результатам НСРД и приложения к нему – магнитного носителя информации, поскольку в материалах уголовного производства имеется ходатайство и соответствующее постановление суда о предоставлении разрешения на использование результатов НСРД в другом уголовном производстве.

Следствие поведения стороны обвинения, которое своими действиями значительно усложнило исследование важных доказательств судом, должно толковаться в пользу защиты, чтобы не поощрять обвинение к использованию таких приемов, - ВС

КУС ВС также напомнил, что в контексте исследования вопроса провокации важно также установить, имели ли до проведения специальной операции органы расследования надежную информацию о преступной деятельности лица, в отношении которого проводится такая операция.

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  1. В Украине

Жителям дома на Соломенке, который пострадал из-за рф, предоставят бесплатные квартиры.

22:00, 20 января 2024
Людей расселят в квартиры для временного безвозмездного пользования.
Жителям дома на Соломенке, который пострадал из-за рф, предоставят бесплатные квартиры.
Источник фото: Ries Bosch / Unsplash
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Жителям дома на Соломенке, чьи квартиры пострадали от ракетной атаки рф, предоставят жилье бесплатно. Об этом сообщила глава Соломенской РГА Ирина Чечотка.

«Решением сессии КГС были переданы квартиры для временного безвозмездного пользования пострадавшим жителям (при условии оплаты коммунальных услуг). Все квартиры без меблировки, поэтому работаем с международными организациями и благотворителями в этом направлении», - написала она.

По словам Чечотки, будет проведена встреча, посвященная вопросу расселения людей.

В понедельник, 22 января, работники Управления социальной защиты населения Соломенского района будут ознакомлять желающих граждан с условиями и подписывать соответствующие согласия по отдельному графику, согласованному с жителями.

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