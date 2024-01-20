Мешканцям будинку на Соломʼянці, який постраждав через рф, нададуть безкоштовні квартири

Людей розселять у квартири для тимчасового безоплатного користування.

Джерело фото: Ries Bosch / Unsplash

Мешканцям будинку на Солом’янці, чиї квартири постраждали від ракетної атаки рф, нададуть житло безкоштовно. Про це повідомила голова Солом’янської РДА Ірина Чечотка.

«Рішенням сесії КМР було передано квартири для тимчасового безоплатного користування постраждалим мешканцям (за умови оплати комунальних послуг). Усі помешкання без меблювання, тому працюємо з міжнародними організаціями та благодійниками у цьому напрямку», - написала вона.

За словами Чечотки, буде проведена зустріч присвячена питанню розселення людей.

У понеділок, 22 січня, працівники Управління соціального захисту населення Соломʼянського району будуть ознайомлювати бажаючих громадян з умовами та підписувати відповідні згоди за окремим графіком, погодженим з мешканцями.

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