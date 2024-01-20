В Україні за тиждень зареєстрували 27 летальних випадків від COVID-19

Протягом другого тижня січня на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 129 220 осіб.

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Протягом другого тижня січня (8 – 14 січня) на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 129 220 осіб, із них 59 010 — діти. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я 19 січня.

За інформацією МОЗ, 4 410 людей потрапили до лікарень, серед яких медичну допомогу в умовах стаціонару отримали 2 282 дитини.

Серед усіх госпіталізованих 1 144 людини — це пацієнти із підтвердженим діагнозом COVID-19, з них 246 — діти.

«Зареєстровано 27 летальні випадки від ускладнень COVID-19», - сказано у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що в Україні є понад 2 млн доз вакцин. Медики використовують вакцини «Janssen» (виробник «Johnson&Johnson») та «Comirnaty» (виробник «Pfizer»). Для дітей з 5-річного віку використовується вакцина проти COVID-19 «Comirnaty» для дітей (виробник «Pfizer»). Також доступна Омікрон-специфічна вакцина (виробник «Pfizer»), рекомендована для бустерних щеплень людям, які мають два щеплення.

Вакцину проти грипу, корейського або французького виробництва, можна купити в аптеці. Обидві вакцини пройшли державний контроль якості.

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