В Украине за неделю зарегистрировали 27 летальных исходов от COVID-19

В течение второй недели января на ОРВИ, грипп и COVID-19 заболело 129 220 человек.

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В течение второй недели января (8 – 14 января) на ОРВИ, грипп и COVID-19 заболело 129 220 человек, из них 59 010 — дети. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения 19 января.

По информации Минздрава, 4 410 человек попали в больницы, среди которых медицинскую помощь в условиях стационара получили 2 282 ребенка.

Среди всех госпитализированных 1 144 человека – это пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 246 – дети.

«Зарегистрировано 27 летальных исходов от осложнений COVID-19», - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что в Украине имеется более 2 млн доз вакцин. Медики используют вакцины «Janssen» (производитель «Johnson&Johnson») и «Comirnaty» (производитель «Pfizer»). Для детей с 5-летнего возраста используется вакцина против COVID-19 «Comirnaty» для детей (производитель «Pfizer»). Также доступна Омикрон-специфическая вакцина (производитель «Pfizer»), рекомендованная для бустерных прививок людям, имеющим две прививки.

Вакцину против гриппа, корейского или французского производства, можно приобрести в аптеке. Обе вакцины прошли государственный контроль качества.

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