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Приобщение к материалам дела результатов НСРД по другому уголовному производству, - позиция Верховного Суда

В кассационной жалобе в ВС прокурор не согласился с признанием недопустимым доказательством протокола по результатам НСРД и приложения к нему – магнитного носителя информации, поскольку в материалах уголовного производства имеется ходатайство и соответствующее постановление суда о предоставлении разрешения на использование результатов НСРД в другом уголовном производстве.

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КУС ВС также напомнил, что в контексте исследования вопроса провокации важно также установить, имели ли до проведения специальной операции органы расследования надежную информацию о преступной деятельности лица, в отношении которого проводится такая операция.

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  1. В Украине

Рада ввела акцизный налог на никотиновые паучи

21:44, 20 января 2024
Акциз на паучи принесет госбюджету дополнительно 300 млн грн в год, заверяет Гетманцев.
Рада ввела акцизный налог на никотиновые паучи
Источник фото: Pasi Takkunen / Yle
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Верховная Рада приняла в целом Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о приведении некоторых норм в соответствие с Законом Украины «О Таможенном тарифе Украины» и другими законами Украины (реестр. № 10321-1).

Как пояснил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, основной целью закона является приведение кодов согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности, приведенных в Налоговом кодексе Украины, в соответствии с требованиями новой версии 2022 кодов УКТ ВЭД, утвержденной Законом Украины от 19 октября 2022 года «О Таможенном тарифе Украины», приведение терминологии в соответствие с Законом Украины от 3 декабря 2020 года «О реабилитации в сфере здравоохранения», а также уточнение отдельных положений администрирования налогов и сборов для полноценного применения норм права.

«Между прочим, законопроект предполагает внедрение акцизного налога на табачные изделия — никотиновые паучи. Это дополнительно плюс 300 млн грн в бюджет в год», – написал Гетманцев.

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