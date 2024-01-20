Рада ввела акцизный налог на никотиновые паучи

Акциз на паучи принесет госбюджету дополнительно 300 млн грн в год, заверяет Гетманцев.

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Верховная Рада приняла в целом Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о приведении некоторых норм в соответствие с Законом Украины «О Таможенном тарифе Украины» и другими законами Украины (реестр. № 10321-1).

Как пояснил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, основной целью закона является приведение кодов согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности, приведенных в Налоговом кодексе Украины, в соответствии с требованиями новой версии 2022 кодов УКТ ВЭД, утвержденной Законом Украины от 19 октября 2022 года «О Таможенном тарифе Украины», приведение терминологии в соответствие с Законом Украины от 3 декабря 2020 года «О реабилитации в сфере здравоохранения», а также уточнение отдельных положений администрирования налогов и сборов для полноценного применения норм права.

«Между прочим, законопроект предполагает внедрение акцизного налога на табачные изделия — никотиновые паучи. Это дополнительно плюс 300 млн грн в бюджет в год», – написал Гетманцев.

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