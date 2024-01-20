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  1. В Украине

В Черкассах мошенница получила более 270 тысяч бюджетных средств

18:35, 20 января 2024
Женщина указывала в декларации о доходах и имущественном положении ложные сведения.
В Черкассах мошенница получила более 270 тысяч бюджетных средств
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В Черкассах сообщено о подозрении местной жительнице по фактам завладения ею бюджетными средствами путем обмана.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 37-летняя женщина систематически обращалась в департамент социальной политики Черкасского городского совета и подала заявления о назначении ей всех видов социальной помощи и декларации о доходах и имущественном положении, в которые каждый раз вносила ложные сведения.

«В частности, в документах она указывала, что является одинокой матерью и самостоятельно воспитывает несовершеннолетних детей, скрывая факт проживания в гражданском браке с 43-летним мужчиной, который является отцом их общих детей», - говорится в сообщении.

В результате таких противоправных действий подозреваемая завладела средствами государственного бюджета на сумму более 277 тысяч гривен.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения.

В прокуратуре добавляют, что в случае доказательства вины женщине грозит наказание в виде штрафа от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы сроком до трех лет.

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